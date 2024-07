"L'Inter si è mossa in anticipo con Zielinski e Taremi, come in tutte le società si deve fare attenzione ai bilanci, Marotta ed Ausilio devono far quadrare i conti e questi due colpi hanno comunque messo le cose a posto. Ora la società credo che porterà a casa un difensore ma aspetterà il momento opportuno, poi dipenderà da cosa succederà con le uscite possibili di Arnautovic e Correa. Magari proveranno Gudmundsson".