Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, ex attaccante, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Mehdi Taremi: «È un buon affare. Taremi ha esperienza internazionale, viene da un club come il Porto dove ha acquisito conoscenza ed è migliorato moltissimo: lì la sua media è stata di circa un gol ogni due partite, mica male per un attaccante... All’Inter può dare un contributo importante sia in A sia in Champions».