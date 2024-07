Hans Kraay Jr. ha parole al miele per Denzel Dumfries. L'ex giocatore olandese ritiene che il giocatore dell'Inter debba essere il titolare inamovibile dell'Olanda. "Non possiamo lasciare in pace Dumfries per una volta? All'inizio Geertruida era col fiato sul collo, ma poi se lo è scrollato di dosso. Abbiamo avuto Karsdorp, abbiamo avuto Frimpong, abbiamo avuto Tete, abbiamo avuto Hateboer, ma Dumfries li ha spazzati via tutti".