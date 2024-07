"L’amichevole con il Las Palmas ha chiarito che Taremi è un titolare, non un’alternativa. Ed è una buona notizia, non è giusto pensare alla concorrenza come a un problema. Mehdi può mettersi in mezzo alla ThuLa, magari scomporla a volte, ma anche aiutarla a gestire le fatiche. Sa fare la prima punta, ha la malizia e l’esperienza necessaria per mettersi davanti al difensore e prendersi un rigore come quello di ieri con il Las Palmas".

"L’Inter lo ha inseguito per un anno e mezzo, Inzaghi stesso l’ha studiato e visto a lungo, non l’ha certo scoperto in ritiro. La notizia più bella per il tecnico, semmai, è un processo di inserimento nei meccanismi di gioco che pare già a buon punto. Per intendersi: un anno fa con Thuram non andò così, il francese impiegò diverso tempo per sentirsi a proprio agio in movimenti che non sono per nulla banali. Taremi è invece già a posto. E non è un caso che l’allenatore l’abbia tenuto dentro per quasi tutta la partita. E’ anche un modo per lanciarlo verso un avvio di stagione in cui l’iraniano parte in pole position. Il 17 agosto con il Genoa è più che probabile che una maglia da titolare sarà sua. E c’è da stare tranquilli, l’Inter con lui ha fatto le cose per bene", sottolinea il quotidiano.