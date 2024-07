"Poi, Zielinski: ovviamente lo conosciamo da tempo, io dai giorni a Udine. In tutto questo, l’Inter resta sempre la favorita per lo scudetto ma di certo mi piacerebbe che rispetto alle ultime due annate in cui fra Napoli prima e nerazzurri poi non c’è stata gara, beh, che venga fuori un campionato ben più avvincente. Chi può… infiammarlo? Conte e mi auguro Motta".