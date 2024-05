Steven Zhang non vuole lasciare l'Inter e ci sta provando in tutti i modi. Il tempo sta per scadere e la soluzione non è ancora stata trovata. Il presidente dell'Inter ci proverà fino a mercoledì, ultimo giorno utile, poi Oaktree escuterà il pegno e si prenderà l'Inter.

"Un altro giorno è passato e la non notizia stavolta è proprio la notizia: Steven Zhang non è ancora riuscito a trovare una soluzione per evitare l’escussione del pegno sulle azioni dell’Inter da parte del fondo Oaktree. Domani è l’ultimo giorno utile, complice la festività in Lussemburgo che concede altre 24 ore di tempo per la restituzione del prestito da 275 milioni (lievitati di altri 100 milioni per via degli interessi) che altrimenti sarebbe in scadenza oggi. Poi mercoledì l’Inter passerà di mano. E a questo punto, per evitare un simile scenario, servirebbe un colpo di scena davvero clamoroso. Un gol all’ultimo secondo, per usare una metafora calcistica: Zhang sta provando a segnarlo, ma finora sono solo palloni in curva", spiega La Gazzetta dello Sport.