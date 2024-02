Nella vittoria dell'Olimpico contro la Roma uno dei protagonisti assoluti è stato ancora una volta Marcus Thuram, autore di un gol, oltre che di un autogol forzato. E' la vittoria di un ragazzo sempre positivo, sempre pronto a dare il massimo in allenamento come in partita, di una società, capace di soffiarlo al Milan proprio quando sembrava destinato ai rossoneri, e di Simone Inzaghi, capace di renderlo una prima punta fortissima. Scrive Il Giornale:

"Lukaku non è più di moda, nemmeno a Roma. Colpa di un confronto sbagliato e di Marcus Thuram, che sta giocando la migliore stagione della carriera. Già detto più volte che se il francese stupisce, il merito va a chi gli ha trovato tempi, modo e posizione per brillare, cioè Inzaghi e tutta Inter, cominciando dal gemello Lautaro. E a Roma si è visto una volta di più: Thuram gol segnato e autogol provocato, due di seguito in due partite che valgono mezzo scudetto; Lukaku un gol sbagliato se non addirittura mangiato, lui solo, faccia a faccia con Sommer".