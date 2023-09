Thuram attaccante perfetto per l’Inter per 5 motivi. In nerazzurro grazie anche al…papà

"Thuram è l’ultimo esempio della specialità Inter: i colpi a zero euro. Quattro dei cinque gol del derby sono stati segnati da giocatori svincolati. Thuram va nella scia dell’Onana di un anno fa. All’Inter Marcus ha colpito tutti per l’atteggiamento fin dal primo giorno. Per come si è presentato dal punto di vista atletico. Per la disponibilità mostrata. Per la voglia di capire il mondo Inter. Ha ricordato, a tutto tondo, lo stesso tipo di approccio che ebbe papà Lilian all’arrivo in Serie A, prima al Parma e poi alla Juventus".

"E sì che dirlo dopo il derby può sembrare paradossale. Ma Thuram ha margini di crescita enormi, nei movimenti e in alcuni aspetti tecnici. Ce n’è uno intorno al quale il francese sta lavorando a fondo in queste settimane, grazie allo staff tecnico di Inzaghi. Ed è il...tiro in porta, proprio quel fondamentale messo in luce nel derby con lo straordinario destro all’incrocio del momentaneo 2-0. Della serie: se questi sono i risultati, ben vengano gli addestramenti ad Appiano..."

"Straniero a chi? Thuram ha ammortizzato nel migliore dei modi i tempi di inserimento nel campionato italiano. È stato più veloce persino delle aspettative del mondo Inter, dirigenti e staff tecnico compresi. E il motivo è (anche) in una lingua, l’italiano appunto, che parla e comprende perfettamente. In una cultura che non deve imparare a scoprire. Marcus è nato nel nostro Paese, ha vissuto il papà che giocava sui campi della Serie A, li ha frequentati pure da piccolo tifoso. È un qualcosa che resta dentro, che non si butta via. E che aiuta: non c’è bisogno di tempo per capire dove si è capitati, tutto scorre in maniera fluida. E vincente".

(Gazzetta dello Sport)

