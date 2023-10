Inter, subito decisivi i nuovi arrivi: protagonisti in due terzi dei gol segnati

Non solo Thuram — "L'ultimo guizzo dell'attaccante francese ha portato alla vittoria contro il Benfica in Champions League. In campionato, invece, Marcus è già un trascinatore. In sette giornate ha messo lo zampino in otto reti: assist per Dumfries contro il Cagliari, gol, assist e rigore procurato contro la Fiorentina, poi il 2-0 nel derby, un altro passaggio decisivo per Dumfries e il supporto a Lautaro (assist e rigore procurato) nel match di Salerno. L'impatto è devastante e fa sorridere la dirigenza, fiera di aver piazzato il colpaccio a parametro zero.

L'entusiasmo, però, coinvolge pure tutti gli altri: Cuadrado e Carlos Augusto, treni di riserva che sistematicamente - acciacchi del colombiano permettendo - subentrano a Dumfries e Dimarco, hanno già messo in mezzo un pallone buono per capitan Lautaro. Prima dell'infortunio, anche Arnautovic si era presentato a San Siro con un paio di giocate da fuoriclasse, seguite dall'assist per il gol del Toro contro il Monza. Frattesi, infine, sgomita per trovare spazio, eppure, a suo modo, ha già lasciato il segno. Ne sa qualcosa il Milan, così come la Real Sociedad, spiazzata dal suo fortunoso passaggio".

