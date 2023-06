Thuram entusiasta dell’Inter: “Non vedo l’ora di giocare a San Siro”. E con Inzaghi…

Ieri è stata la giornata di Marcus Thuram . Sbarcato a Milano poco prima delle 10, l'attaccante, dopo le visite mediche, intorno alle 19:30 è arrivato nella sede dell'Inter per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028. L’ufficialità arriverà solo la prossima settimana, una volta depositato il contratto in Lega.

"In sede Thuram, accompagnato da papà Lilian e dall’agente Meissa Ndiaye, è stato accolto dall’amministratore delegato Beppe Marotta. Il francese ha poi soggiornato in un hotel del centro, vicino alla Stazione centrale, non distante dalla sede dell’Inter. Ha assaggiato l’Inter, in pratica. Il resto lo farà dal 13 luglio in poi agli ordini di Inzaghi. «Non vedo l’ora di giocare a San Siro», ha detto in sede ai presenti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.