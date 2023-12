L’Inter si gode il gioiello Thuram. Impatto super: da 0 a 70 mln in tre mesi e mezzo

"Gioiello in oro, chiaro. Firmato Piero Ausilio, il d.s. che lo ha inseguito e corteggiato per due anni, prima di poterlo...indossare. Firmato pure Beppe Marotta, che a fine giugno - nei giorni in cui il Milan pareva aver preso la pole position - diede l’ok per l’accelerata con l’ultimo rialzo sull’ingaggio. Voltandosi indietro, a Marotta tornerà in mente il suo colpo a parametro zero per eccellenza, quel Paul Pogba arrivato da Manchester svincolato alla Juve e rivenduto (allo stesso United) per 115 milioni. Thuram nella scia del connazionale, allora. Perché proprio a Pogba può essere accostato, l’attaccante. Oppure allo stesso Onana. Thuram è il paradigma perfetto di quel che si propone di fare l’Inter: valorizzazione di un asset sotto ogni punto di vista, economico e puramente sportivo".