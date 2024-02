Le parole del francese: "Abbiamo giocato come sappiamo fare, sapevamo che nel primo tempo non abbiamo fatto le cose giuste"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Marcus Thuram, centravanti dell'Inter, ha parlato così dopo la vittoria contro la Roma: "Abbiamo giocato come sappiamo fare, sapevamo che nel primo tempo non abbiamo fatto le cose giuste: siamo tornati in campo con la voglia di far vedere come gioca l'Inter. L'importante è che siamo 23-24 giocatori che amano giocare insieme e lo si vede nelle partite del weekend".