Mbappé elogia Thuram: “L’Inter ha fatto la scelta giusta e lui ha capito una cosa. Da anni gli dico…”

Forse il fatto di conoscere già la lingua ha aiutato il suo inserimento nel gruppo, ma la verità è che in pochi avrebbero scommesso su un impatto così devastante. Marcus Thuram è diventato in poco tempo punto di riferimento dell'Inter fornendo grandi prestazioni accompagnate anche e soprattutto dai numeri: 5 gol e 8 assist in 16 partite tra campionato e Champions. Niente male per uno che fino a poco tempo fa faceva l'esterno d'attacco. "Marcus lo conosco da dieci anni, eravamo insieme a Clairefontaine. Il suo nuovo ruolo al centro dell'attacco? Sono anni che gli dico che sarebbe finito a fare il centravanti. Lui non ascolta mai!", sono le parole del suo compagno di nazionale Kylian Mbappé.