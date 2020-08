Inter, dopo l’Europa League Tonali sarà nerazzurro. Poi altri 3 colpi. Nainggolan, l’idea

L’intenzione dell’Inter è di chiudere l’affare Tonali non appena tornerà in Italia. E’ la convinzione di Sky Sport, secondo cui ormai non ci sono più dubbi sulla scelta della società nerazzurra. Tonali sarà un nuovo giocatore dell’Inter, la concorrenza della Juve è stata definitivamente sconfitta. C’è già da tempo l’accordo con il giocatore, al rientro in Italia verrà definito quello con il Brescia.

Il mercato dell’Inter, ovviamente, non si fermerà a questo, sottolinea Gianluca Di Marzio. I colpi successivi saranno un difensore, con Kumbulla preferito del club, un esterno di sinistra, con Emerson Palmieri in pole position, e la quarta punta, che dovrà sostituire Esposito destinato al prestito.

Si valuta soprattutto un profilo giovane.

Ma ci sono anche da sistemare le questioni Perisic e Nainggolan. Al momento, entrambi destinati al rientro. Il prestito di Nainggolan al Cagliari scade il 31 agosto, unico motivo per cui il Ninja è in ritiro con i sardi. L’idea, sottolinea Di Marzio, è di provare a trovare un’intesa con il Cagliari per una permanenza a titolo definitivo. Anche questo vertice avverrà dopo la finale di Europa League.

Più complicato il futuro di Perisic, tornato nelle grazie del Bayern ma con chance di restare a disposizione di Conte. Dipenderà dall’offerta.