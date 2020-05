Sky – Tonali, Inter convinta: ecco la valutazione. Lautaro: a frenare la trattativa con il Barça…

Durante il programma ‘Calciomercato che verrà’ di Skysport, Gianluca Di Marzio ha parlato di Sandro Tonali, giocatore che come risaputo, è nei pensieri della Juve ma anche dell’Inter. Piace pure al Real Madrid e pure al Barça. A proposito del calciatore del Brescia, l’esperto di mercato ha spiegato: “La società nerazzurra ad oggi è la più convinta di portare a termine l’operazione Tonali. La Juve è forte sul giocatore ma sta lavorando su altri scambi e da lì capirà i centrocampisti che completeranno l’organico di Sarri. Marotta lo ha individuato come il centrocampista giusto perché è giovane, è italiano, ha un prezzo buono di mercato. Sui trenta mln di euro. Il Barcellona si era interessato a lui nei mesi scorsi e desso lavora però sugli scambi più che sugli investimenti cash”.

LAUTARO MARTINEZ – L’Inter sta trattando l’attaccante a prescindere dalla clausola rescissoria presente sul suo contratto. Non è l’unica opzione. Si sta continuando a parlare: si parla di una parte cash e di contropartite, ma ad oggi – secondo lo stesso esperto di mercato – non è stato trovato nessun accordo. Non c’è nemmeno una vicinanza estrema tra le parti. C’è distanza sulla parte cash e sulle contropartite, non giudicate all’altezza da Conte evidentemente. All’allenatore nerazzurro l’ultima parola sulle contropartite tecniche. Anche su Semedo non ha tolto tutti i dubbi. Si continua a parlare da diverso tempo e questo è un segnale della volontà del Barcellona di arrivare all’argentino e dell’Inter che non ha certo chiuso ad una possibile cessione.

(Fonte: SS24)