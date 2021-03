Torino-Inter, probabile formazione: Hakimi e Perisic in fascia. Chance per Gagliardini

Le possibili scelte di formazione di Antonio Conte in vista della gara contro il Torino

Eriksen o Gagliardini? È questo il dubbio che accompagna Antonio Conte in vista della gara contro il Torino. Il centrocampista danese ieri ha lavorato in gruppo, l'infiammazione al ginocchio sinistro non è preoccupante, ma l'idea del tecnico è quella di non rischiare e affidarsi a Gagliardini dal 1'.