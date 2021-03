Sky – Toro-Inter: Conte, niente conferenza ma ha caricato i suoi in allenamento

L'allenatore non ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro i granata anche perché è squalificato, al suo posto in panchina Stellini

"Conte non ha parlato ma ha caricato la squadra in allenamento". A Skysport parlano così della preparazione per la partita con il Torino. "Sarà una battaglia e l'Inter dovrà mettere in campo rigore concentrazione e cattiveria", hanno aggiunto.

In effetti Conte ha cercato di tenere tutti sul pezzo fin dalla fine della gara contro l'Atalanta. E ha subito richiamato l'attenzione sulla gara contro i granata. Nella gara Gagliardini è deputato a sostituire Eriksen dal primo minuto. Il danese si è allenato a parte in due degli ultimi tre allenamenti. Ma ha quasi totalmente superato il problema di infiammazione al ginocchio.

In attacco stanno bene tutti. Sanchez vorrebbe giocare tutte le partite, il messaggio a Conte era chiaro. Ha segnato due gol in tre partite. Ma Lautaro ne ha segnati tre in tre gare al Torino. All'andata era stato Lukaku il mattatore della partita. L'argentino e il belga sembrano i favoriti per giocare in attacco dal primo minuto contro i granata.