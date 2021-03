Torino-Inter, Eriksen o Gagliardini? “La sensazione è che all’inizio partirà…”

Questa, secondo il Corriere dello Sport, la scelta tra il danese e l'italiano per la gara di oggi contro il Torino

"Allarme rientrato". Chiara la notizia del Corriere dello Sport in merito alle condizioni di Christian Eriksen , fermatosi l'altro ieri per una leggera infiammazione al ginocchio. La situazione è però tornata normale e il centrocampista è partito per Torino. Dove non dovrebbe, però, partire dall'inizio: "Dopo due giorni di lavoro differenziato, infatti, ieri Eriksen è tornato a lavorare in gruppo. Si è trattato della rifinitura, quindi di una seduta più leggere rispetto a quelle nel corso della settimana.

Ma è comunque un segnale significativo: significa che la leggera infiammazione al ginocchio sinistro accusata dal danese è da considerare già rientrata o quasi. Ad ogni modo, il centrocampista è regolarmente partito per Torino insieme ai suoi compagni. E toccherà a Conte decidere come utilizzarlo. La sensazione è che dovrebbe comunque partire dall’inizio Gagliardini, se non altro perché la gara si annuncia piuttosto fisica. Più plausibile, dunque, che Eriksen ci sia spazio a gara in corso, soprattutto in caso di necessità, magari con il risultato non ancora sbloccato. Sarà una scelta di gestione, che terrà conto del momento e di varie situazioni".