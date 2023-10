Lautaro, che in questi giorni è stato elogiato moltissimo da Marotta (e pure da Zanetti) è il leader dell'Inter e un punto di riferimento in attacco. Ha giocato tutta la partita contro il Paraguay e pochi minuti col Perù mentre Carlos Augusto ha esordito da titolare con il Brasile, contro l'Uruguay, e ha giocato 73 minuti. Bisognerà capire come stanno dopo una lunga trasferta. Di sicuro arriverà con 180 minuti giocati Sanchez perché è rimasto in campo per tutta la gara sia contro Perù che Venezuela. Difficile giochi lui da titolare. Lautaro dovrebbe quindi essere il titolare insieme a Thuram (Arnautovic è ancora infortunato). Dubbio al centro con Frattesi che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Barella. Per il resto il tecnico nerazzurro sembra indirizzato a mandare in campo i titolari. Perché dopo il pari col Bologna c'è da recuperare e riprendere la strada giusta.