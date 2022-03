Inter, quanti dubbi per Inzaghi. Vecino o Vidal in regia? Due piani in difesa

L'Inter che questa sera affronterà il Torino di Juric dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali come De Vrij e Brozovic

"Il sostituto è il primo dubbio che Inzaghi si porta dietro: Vecino, che già ha ricoperto la posizione in Coppa Italia contro l’Empoli, è favorito su Vidal, che ha sulle gambe il match molto intenso di Liverpool. Ballottaggi aperti in ogni reparto. Anche in attacco: Dzeko è sicuro di una maglia, Lautaro è avanti come partner anche in virtù del momento molto positivo dal punto di vista realizzativo, ma Correa va considerato in corsa per la maglia", analizza La Gazzetta dello Sport.