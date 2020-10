Gds – Inter, che tour de force prima del Real Madrid. I calendari dei due club a confronto

Terminata la pausa delle nazionali, ora l’Inter di Antonio Conte è attesa da un vero e proprio tour de force. Tra campionato e Champions League, infatti, i nerazzurri dovranno affrontare un mini-ciclo di partite senza sosta. Lo spiega La Gazzetta dello Sport, che mette a confronto i calendari delle due squadre: “Si può dire che il cammino di entrambe nasconda insidie e richieda il giusto mix d’impegno e concentrazione. Servirà al Real Madrid, che sabato ospita il Cadice prima di vedersela con lo Shakhtar, volare tre giorni dopo a Barcellona per il Clasico, ricevere il Borussia Monchengladbach e, infine, 48 ore prima della sfida contro i nerazzurri, affrontare l’Huesca.

Servirà ancora di più all’Inter, che partirà in quarta con il derby di sabato e proseguirà con l’esordio casalingo in Champions contro il Borussia, per vedersela poi nei successivi sette giorni con Genoa, Shakhtar e Parma prima di volare a Madrid. Tra l’altro, per chiudere in bellezza, cinque giorni dopo la sfida contro i Blancos la truppa di Conte andrà a Bergamo per vedersela con l’Atalanta. Altissimo lo sforzo richiesto a fronte di pause di soli 3-4 giorni tra un impegno e l’altro. Scarso invece il margine di errore, perché nelle prossime tre settimane ci si gioca anche metà girone di Champions”, conclude la Rosea.