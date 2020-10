GdS – Inter, emergenza esterni. Conte ha tre soluzioni: “Farà ciò che non voleva proprio fare”

Con l’indisponibilità di Ashley Young causa coronavirus, l’Inter di Antonio Conte si affaccia al derby contro il Milan in emergenza sulle fasce. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri avranno in quel ruolo solo Perisic a sinistra e Hakimi dall’altra parte. A meno che Conte non adatti uno tra Kolarov, Darmian e D’Ambrosio. Una soluzione non troppo gradita al tecnico. Scrive la rosea:

“Urgono contromisure. Tra derby e Champions, Conte potrebbe essere costretto a fare esattamente quello che sperava di non dover fare più: adattare un difensore tra Kolarov, Darmian e D’Ambrosio, con quest’ultimo favorito perché già ampiamente testato nella passata stagione in Europa League“.

(Fonte: gazzetta.it)