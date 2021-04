Inter, tre scenari per il futuro di Perisic. “La sensazione è che…”

Il croato andrà a scadenza nel 2022: a fine stagione andrà fatto un punto sul suo futuro. Ecco le ultime da La Gazzetta dello Sport

Sul tavolo ci sono tre scenari: la volontà di non rinnovare (con l’obbligo della cessione per evitare di perderlo a zero nel 2022), quella di iniziare il 2021-22 da futuro svincolato, oppure prolungare subito diventando il sesto nerazzurro con un accordo pressoché raggiunto dopo Lautaro, Barella, Bastoni, De Vrij e D’Ambrosio. Sensazioni? Oggi è difficile sbilanciarsi. Di certo “chiudere alla grande la stagione”, come ha detto, permetterebbe di iniziare ogni discorso con un sorriso grande così. E dici poco".