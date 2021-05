UFFICIALE – Inter, ecco il nuovo ruolo di Pirelli. Antonello: “Nuovi importanti traguardi”

Lo sponsor dell'Inter non sarà più sulle maglie gara, ma continuerà la partnership col club nerazzurro

Il 27 agosto 1995 Pirelli e Inter scendono per la prima volta in campo insieme. Da allora sono passati 26 anni di condivisione di valori comuni e di successi, sin dal primo grande trofeo internazionale conquistato nel corso di questa sponsorizzazione, la Coppa Uefa al Parco dei Principi di Parigi nel maggio 1998. Un legame che ha fatto il giro del mondo con momenti diventati iconici come lo spot di Pirelli del 1998 in cui è ritratto il Fenomeno Ronaldo nella posa del Cristo Redentore di Rio de Janeiro o le speciali divise da gara con i cognomi dei giocatori riprodotti in caratteri cinesi per celebrare il capodanno cinese. Ben 14 titoli nazionali e 3 trofei internazionali, tra cui un Mondiale per Club e un Triplete, sono i successi che caratterizzano questo sodalizio che oltrepassa il solo obiettivo della vittoria, a testimonianza dell’affidabilità e della forza di un’unione indissolubile.