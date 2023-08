Benjamin Pavard non figura tra i titolari e nemmeno tra le riserve del Bayern Monaco per la gara odierna di Bundesliga contro l'Augsburg

Confermate le indiscrezioni trapelate in mattinata: Benjamin Pavard non figura tra i titolari e nemmeno tra le riserve del Bayern Monaco per la gara odierna di Bundesliga contro l'Augsburg. Il difensore francese ha saltato gli ultimi allenamenti con la squadra per forzare il suo trasferimento all'Inter: domani potrebbe essere la giornata decisiva per il suo possibile arrivo in nerazzurro.