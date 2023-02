Inter, con l’Udinese tocca davvero a Brozovic. Per Gosens si decide oggi, in attacco…

"Intanto, ad Appiano si lavora per recuperare alla causa Robin Gosens, che lunedì contro a Marassi si è dovuto fermare per un affaticamento all’adduttore destro. Ieri il tedesco ha ripreso a lavorare in campo, buona notizia di per sé, e se oggi ripeterà la seduta in gruppo cresceranno le possibilità di vederlo in panchina domani. I maggiori dubbi per Inzaghi, invece, si affollano davanti: in attacco ogni scelta dovrà essere ponderata in vista della sfida con il Porto. In Champions, per la notte più importante, Inzaghi pensa di schierare la coppia Lautaro-Dzeko, e per questo è probabile che almeno uno dei due riposi contro i friulani di Sottil", aggiunge il quotidiano.