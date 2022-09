Udinese-Inter, le PROBABILI: Acerbi sorpassa De Vrij? Inzaghi tentato da Gagliardini

Inzaghi ha ancora qualche dubbio e l'infortunio di Calhanoglu ha complicato i suoi piani per far ruotare le forze in campo

Andrea Della Sala

Inter in campo oggi alle 12.30 sul campo dell'Udinese. Inzaghi ha ancora qualche dubbio e l'infortunio di Calhanoglu ha complicato i suoi piani per far ruotare le forze in campo.

"Inzaghi, per scelta, tiene i protagonisti sulla corda fino all’ultimo minuto. Stavolta è altamente tentato di ridare una chance da titolare a Gagliardini dopo l’ultima, non proprio felice, con la Lazio, ma ha uguali chance anche Mkhitaryan che in Champions è partito dall’inizio e cresce nella condizione. Un altro che si è distinto in Boemia, Francesco Acerbi, potrebbe aver superato ancora una volta De Vrij. Mentre è fluida la situazione sugli esterni: Darmian contende un posto sia Gosens a sinistra che a Dumfries a destra", spiega La Gazzetta dello Sport.