FCIN1908 / UEFA, decisione in arrivo sul ritiro dell’Inter in Youth League: cosa è successo

Era il 12 marzo e il bollettino della Protezione Civile delle 18 era drammatico. 15.113 persone avevano già contratto il Covid-19, con un aumento di 2.651 rispetto al giorno precedente. Di queste, 1.016 erano già decedute. Il 12 marzo la Commissione Etica della Uefa apriva un’indagine sulla decisione dell’Inter di non mandare la Youth League a giocare a Coverciano la partita in programma contro il Rennes. Intanto l’Atalanta (sì proprio l’Atalanta di Bergamo, la zona più colpita e falcidiata dal virus in Italia) decideva in quella data di mandare la Youth League a giocare la partita (sempre a Coverciano in quanto campo neutro) e veniva eliminata ai rigori dal Lione. La partita in programma l’11 marzo tra Juventus e Real Madrid veniva rinviata. In mezzo a questi avvenimenti, il 10 marzo, Giuseppe Conte aveva annunciato il lockdown di tutto il paese. Non c’era più tempo, bisognava fermarsi.

Appare assolutamente doveroso spendere due parole su quel momento storico e sulla decisione controcorrente presa dal club nerazzurro in quei travagliati giorni di marzo. Quel comunicato che spiegava come l’Inter mettesse al primo posto la necessità e – aggiungerei anche l’urgenza – di “salvaguardare la salute dei giocatori, tesserati e dipendenti”, prendeva una posizione netta in un clima di profonda incertezza. Una posizione non di facciata ma di sincera preoccupazione per il pericolo al quale giocatori e staff si sarebbero dovuti esporre. Nessun altro club lo ha fatto. L’Inter ha preferito un 3-0 a tavolino infischiandosene delle conseguenze perché così andava fatto. Quella era la cosa giusta da fare, senza tentennamenti o ragionamenti legati a interessi di altra natura. Steven Zhang, che puntando il dito contro Dal Pino aveva infiammato un ambiente pronto a criticarlo, non scherzava. La salute prima di tutto. Con coerenza e ad ogni livello del club. Senza distinzioni.

Ieri sono filtrate le prime voci di un possibile ripensamento da parte della Uefa in merito all’indagine sul ritiro dell’Inter. Oggi è abbastanza facile giudicare e approvare quella decisione. Qualche mese fa qualcuno si era invece evidentemente permesso di storcere il naso. Secondo quanto appurato da FCINTER1908 nessuna decisione è stata per ora anticipata o comunicata a riguardo. Quel che è certo è che all’idea della Commissione Etica non ha fatto seguito nessun provvedimento disciplinare. L’Inter, quindi, non ha ricevuto alcuna comunicazione. Né in un senso, né nell’altro. Il tema si ripropone ora che la UEFA si è riunita a Nyon. Tutto dipenderà dalla decisione di far riprendere o meno la competizione. A quel punto si dovrà stabilire se l’Inter ha agito correttamente per quanto riguarda la sconfitta a tavolino e come eventualmente reintegrare/ripescare la squadra guidata da Madonna nella competizione. Punire il club nerazzurro, quella sì che sarebbe una tremenda sconfitta. Non per i nerazzurri ma per il calcio in generale.