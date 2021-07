Satriano, l’Inter sta prendendo in considerazione questa possibilità. Mulattieri…

In questa prima parte del ritiro nerazzurro, i due giovani si sono messi in mostra

In questa prima parte del ritiro nerazzurro, due giovani in particolare si sono messi in mostra: Samuele Mulattieri e Martin Satriano. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, per Mulattieri, dopo l'ottima annata al Volendam, si profila una stagione in prestito nella serie cadetta (con il Crotone al momento favorito).