Ligabue: “Inzaghi? Si esprime più col calcio che in conferenza. Calhanoglu vita da mediano”

«Sicuramente, sennò in finale di Champions non ci arrivava. E mi piace Inzaghi da subito. Si è sempre espresso più attraverso il calcio che nelle conferenze. E si è tolto qualche sassolino».

“Oggi è Calhanoglu. Anche se, vedendolo giocare, mi viene da dire che è Barella, quello con lo spirito che intendo io. Poi Frattesi. L’Inter ha un centrocampo fortissimo e, se Acerbi si ripete, pure una gran difesa. Lautaro e l’attacco, ma Thuram può essere la rivelazione e Arnautovic ha voglia. I ragazzi sono in forma e in fiducia, la rosa è profonda».

E i suoi fan sportivi chi sono?

«Sicuramente il capitano Zanetti. Poi Cambiasso che mi ha detto che metteva la vita da mediano prima di entrare in campo, Materazzi e Matri. Ma pure Vieri che ammiro per come racconta il calcio».