UFFICIALE – Inter, ricavi commerciali da 53 a 71 mln. “Altri accordi presto annunciati”

"I ricavi già contratti per il 2023/24 si aggirano intorno ai 71 milioni di euro. vale a dire già 18 milioni di euro in più rispetto al 22/23 effettivo, in particolare grazie a contratto di un anno con Paramount+ per la parte anteriore della maglia della Prima squadra e il rinnovo con Nike (fino al 2031) a fronte di un canone maggiorato del 70%. Portfolio cresciuto a settembre 2023 grazie all'accordo con un nuovo back-sponsor (U-Power) fino al 2027, che ha preso il posto di Lenovo, il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2022", scrive l'Inter nel report ufficiale.