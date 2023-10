Inter fa causa a Digitalbits, Tribunale Milano “accoglie richiesta decreto ingiuntivo”

"Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte". Lo scrive l'Inter, nella giornata di oggi, nella relazione agli investitori di Inter, Media and Communication, la società dove confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti tv della società nerazzurra.