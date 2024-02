"Inzaghi ha fatto il pieno di gol e di entusiasmo. Forse il tecnico emiliano poteva far riposare qualche minuto in più gli uomini che martedì sfideranno gli spagnoli in Champions, ma è meglio avere un po' di stanchezza nella gambe e un bel carico di autostima? Inzaghi la risposta è convinto di saperla ed è andato avanti per la sua strada. Lo ha fatto per una questione mentale, ma anche perché forse poteva permetterselo visto... il calendario sopportato finora dall'Atletico Madrid. Oggi alle ore 14 i colchoneros giocheranno la dodicesima gara del loro 2024. Due dati non devono sfuggire. I nerazzurri avranno quasi un giorno in più di riposo e non dovranno viaggiare alla vigilia del confronto".

"Finito qua? Neppure per sogno. L'Atletico nell'ultimo mese e mezzo ha disputato con quello odierno 12 match ufficiali, l'Inter 8. Sulla carta, dunque, l'Inter sarà più riposata perché la Coppa del Re ha tolto al Cholo la possibilità di ricaricare i muscoli dei suoi con un paio di settimane piene di lavoro. Un beneficio che invece Simone ha avuto complice l'eliminazione dalla Coppa Italia contro il Bologna subita a dicembre. E la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa c'è stata sia per l'Inter sia per l'Atletico, soltanto che gli spagnoli non hanno riportato a casa il trofeo mentre i nerazzurri sì".

(Gazzetta dello Sport)

