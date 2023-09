Sky – Verso Inter-Milan: quando tornano i giocatori dalle nazionali. Gli ultimi 5 sono…

Si avvicina il derby di Milano, in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro dopo la sosta per le nazionali. Inter e Milan arrivano al match a punteggio pieno, a quota 9 punti dopo 3 partite. Quando torneranno i nazionali? È Sky Sport a fare il punto e in particolare a soffermarsi sugli ultimi a rientrare in Italia in vista del big match.