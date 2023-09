Dumfries in modalità Maicon si è preso Inter e Olanda: Hakimi non più rimpianto

Dumfries modalità Maicon

Passato da sacrificabile per il bene del mercato interista, a pedina imprescindibile di Inzaghi, Dumfries, che oggi tornerà ad Appiano con De Vrij e Agoumè (ieri il rientro di Asllani), segnò alla prima di campionato l’unico gol della scorsa stagione in A (all’ultimo secondo, contro il Lecce), ma poi le prestazioni del calciatore non furono sempre da applausi, anzi. Oggi la storia pare essere cambiata. E il treno Dumfries ha un preciso obiettivo: essere determinante contro il Milan, squadra a cui non ha ancora segnato. Per entrare definitivamente nel cuore degli interisti, che ora non rimpiangono più Hakimi, ma si godono un Dumfries in modalità Maicon all'ennesima potenza”, si legge sul quotidiano oggi.