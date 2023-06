ESCLUSIVA Valenti: “Inter pura, voglio bene ai ragazzi. Ci guarda il mondo, giochiamocela!”

Che sensazioni ha in vista della finale di Istanbul? Cosa cambia rispetto alla finale di Madrid del 2010?

A Madrid abbiamo vinto, quindi a guardare tutto a ritroso diventa più facile. Ricordiamoci che a Madrid tutta questa sensazione di essere più forti, dopo aver perso 14 punti in campionato e dopo il regalo della Sampdoria, io non ce l'avevo onestamente. Ricordo che a tre minuti dalla fine vincevamo 2-0 e uno in curva mi ha detto: "Ciccio, non ce la faremo mai". E' nel dna interista: restiamo degli psicopatici e dei folli totali innamorati di questa squadra.