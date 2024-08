Correa torna all’Estudiantes? La risposta di Veron: “Ho parlato con lui e…”

"Il calcio a volte non ha molto senso in questo senso, ma oggi non mi illuderei, lascerei decidere e quando sarà il momento vedremo. L'importante è che prima trovi la sua direzione e poi, ovviamente, come gli ho detto, lo aspettiamo ancora nel club", ha concluso. Al momento non è facile capire quale sarà il futuro dell'attaccante argentino, rientrato a Milano dopo un anno deludente in prestito al Marsiglia. L'unica certezza è che il Tucu non rientra nei piani dell'Inter e sul tavolo c'è anche la rescissione se non si dovesse trovare una soluzione in tempi brevi.