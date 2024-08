"La preparazione fisica di Inzaghi sta rispondendo dunque a un doppio criterio. Da una parte non si può non considerare l’idea di approcciarsi a una stagione lunghissima, che durerà fino al Mondiale per club della prossima estate. Ma dall’altro lato c’è la ricerca di una brillantezza immediata, per avere subito una condizione ottimale per la maggior parte della rosa. Ecco perché, in questo senso, Inzaghi e la società stanno facendo di tutto per allestire un organico il più possibile omogeneo in tutti i ruoli. Inzaghi non vuole gestire. Vuole correre e basta su tutti i fronti, senza dover pensare a come limitare i minutaggi di alcune pedine rispetto ad altre. Una stagione fa è successo: la Champions, ad esempio, è stata giocata quasi sempre con diverse “seconde linee”, una volta messa al sicuro la qualificazione. E non si può neppure dimenticare la trasferta di Madrid, costata l’eliminazione, con diversi protagonisti arrivato con il fiato corto", spiega La Gazzetta dello Sport.