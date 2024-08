"Ricominciamo. A mille all’ora, perché c’è un vantaggio da sfruttare e non può non essere il pensiero prioritario di Simone Inzaghi e della sua Inter. Il progetto è chiaro, da mettere in pratica nelle prime tre giornate: partenza lanciata, per replicare quanto fatto un anno fa, ovvero nove punti e gli altri, tutti gli altri, a inseguire", sottolinea La Gazzetta dello Sport.