È sempre più vicino il ritorno del Decreto Crescita nel calcio. Come sottolinea Calcio e Finanza, tra i 726 emendamenti non è stato bollato come improponibile quello sul ritorno dei benefici fiscali per gli sportivi. "Oggi, invece, i lavori della commissione si dedicheranno ad individuare i segnalati, così da poter procedere con la votazione degli emendamenti tra martedì e mercoledì prossimo".