Vidal: “Difficile pensare ad una squadra che non sia l’Inter. Sanchez è tornato come…”

Il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal è stato intervistato dall'amico Pinilla e ha parlato dello scudetto vinto, ma anche del suo futuro:

CILE - "Sono dell'idea che la Nazionale debba sempre giocare per vincere, ovunque giochi. Cambiare i giocatori per due competizioni, non mi piacerebbe. Voglio sempre giocare in Nazionale, ma devo andare giorno per giorno, passo dopo passo. Cercherò di prepararmi il più possibile, ma voglio esserci al 100%. Abbiamo parlato molto con Lasarte. Spero che vada molto bene per tutti e che il Cile possa lottare di nuovo".