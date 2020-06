Inter, senti Vidal: “Con Conte gran rapporto, si fida di me. Al Barça voglio fiducia, se no…”

Tra pandemia e futuro, tra preoccupazioni e aspirazioni per un finale di carriera ancora ad alti livelli. Arturo Vidal si racconta all’emittente El Periodico: tra allenamenti e ritorno al calcio giocato, il centrocampista cileno, che ha da poco compiuto 33 anni, ha parlato anche del suo futuro. La pista Inter, infatti, non è affatto tramontata. Antonio Conte continua a sperare di averlo in squadra, e chissà che dopo queste parole da Viale della Liberazione non arrivi un deciso affondo. Ecco le parole di Vidal:

CARRIERA – “Allenandomi in questo modo mi sento in questo momento di tre o quattro anni al massimo livello. I numeri parlano da soli. Ci sono i GPS che lo illustrano”.

FUTURO – “Se resto al Barcellona? Mancano due mesi (al termine della stagione, ndr). Ma voglio sentirmi importante, se no… Altrimenti bisogna fare il meglio per la propria carriera. A Barcellona sono felice, la mia famiglia è felice e ho ottimi colleghi. Mi piace giocare, mi piace sentirmi importante. Non dico tutte le partite, ma quelle fondamentali, quelle che aiutano a vincere titoli. Ci sono molti sentimenti che entrano in gioco”.

RAPPORTO CON CONTE – “(Ride, ndr) Abbiamo un ottimo rapporto. Sa che sono un vincente, che può fidarsi di me. Mi capite? E’ quello che voglio anche qui. Mancano due mesi e spero di sentire anche qui questa fiducia”.

(Fonte: El Periodico)