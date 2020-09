Sky – Inter, ecco quando è previsto l’arrivo di Vidal. E non finisce qua: per Kante…

L’Inter, che oggi ha accolto Aleksandar Kolarov, è pronta per altri colpi. Il più vicino, come è ormai noto, è quello relativo ad Arturo Vidal, ormai ad un passo dal nerazzurro.

“Non c’è un giorno già fissato per l’arrivo di Vidal ma dovrebbe arrivare entro questa settimana. Tra lui e Suarez, è proprio Vidal il più vicino a liberarsi dal Barcellona, malgrado la pendenza per i premi non riconosciuti. Con il Barcellona sta facendo una trattativa che riguarda tutto ma l’accordo di Vidal con l’Inter c’è già ed è di 6 milioni per un biennale con opzione per il terzo anno”, riferisce Sky Sport.

“Il mercato dell’Inter non finisce con Vidal perché i nerazzurri ora daranno il via alle cessioni. Non solo degli esuberi ma anche di nomi più importanti: se arriveranno offerte importanti verranno valutate. E con quel tesoretto, l’Inter cercherà altri giocatori funzionali. Uno su tutti Kante, che non è un mistero che piaccia a Conte. Ma servono i soldi, in questo momento l’Inter non può fare un anticipo di spesa, deve prima incassare”, chiosa l’emittente.