Vidal già al centro dell’Inter: “Moltiplicatore di energie indispensabile”. Conte aveva ragione

E’ bastata una manciata di minuti ad Arturo Vidal per mettersi al centro del mondo Inter. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno si è subito rivelato un giocatore indispensabile, un moltiplicatore di energie a cui è davvero difficile rinunciare. Tutti motivi che spiegano il perché Antonio Conte abbia insistito così tanto (e per così tanto tempo) per averlo in nerazzurro.

Con lui il centrocampo dell’Inter non solo ha più varianti, ma anche più carisma, più personalità. Insomma, un giocatore fondamentale nella lotta scudetto:

“… Non raggiungerà ancora le vertigini di un tempo, ma è già un moltiplicatore di energia a cui è impossibile rinunciare. La prima da titolare è solo la conferma di quanto il maestro Conte si aspettava: non è un caso che il tecnico l’abbia voluto sopra ogni cosa in questa lunga estate (…). Vidal è solo all’inizio del cammino: è destinato a far crescere il suo status nel mondo interista. La frequentazione con i sudamericani va già alla grande e nessuno se ne stupisce. Col tempo, però, Arturo potrà entrare in sintonia anche col nucleo italiano“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)