Moviola GdS – Inter, rigore negato. Piccinini fischia fallo a Lukaku: ma per cosa?

Non ha affatto convinto la direzione di gara dell’arbitro Piccinini in Benevento-Inter, pur in una partita tutt’altro che complicata. In particolare, a far storcere il naso sono stati due fischi contro i nerazzurri. A cominciare dal fallo inesistente fischiato a Lukaku, quando il belga era ormai pronto a segnare a porta vuota, per seguire poi con il rigore solare negato nonostante il fallo di mano di Tuia. Questa la moviola della Gazzetta:

“Piccinini non convince. Il primo errore al 37’: su di un lancio lungo, Montipò esce (male) dalla sua area e si scontra con Maggio, dando il via libera a Lukaku, che sta per insaccare a porta vuota, quando viene fermato da Piccinini per un presunto fallo in attacco. In realtà la spinta del belga è impercettibile, si tratta più che altro di un “incidente” tra compagni. Al 74’ rigore negato all’Inter: Barella calcia a colpo sicuro con Montipò a terra, Tuia è frontale a lui e respinge con un tocco di mani. Il braccio è largo, poi va a stringersi, ma si muove verso la palla. Piccinini non fischia e il Var? Nulla“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)