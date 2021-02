Inter, ‘falso’ dubbio per Conte: gioca Eriksen. “Vidal invece…”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Antonio Conte ha deciso di dare fiducia a Eriksen: Vidal, invece, partirà in panchina

Squadra che vince, non si cambia. Sembra essere questo il motto di Antonio Conte che, in vista della sfida contro il Milan, non pare intenzionato a stravolgere la squadra e, al contrario, dovrebbe riproporre l'undici che ha battuto la Lazio. "Dunque Eriksen ancora a dividersi fra il ruolo di regista aggiunto e mezzala sinistra; Perisic da esterno sinistro. Ieri Conte in conferenza - è arrivato con mezzora di ritardo per colpa... di una rifinitura più lunga del solito - ha cercato di mischiare le carte dicendo di avere tre dubbi, ma le scelte sembrano fatte", scrive Tuttosport.