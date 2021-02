I problemi societari non influiscono: “Inter al lavoro per blindare un top su tutti”

Il club nerazzurro sta lavorando per far sì che la carriera a Milano di Nicolò Barella sia ancora lunghissima. Nonostante il caos societario

E' chiaro come il caos societario non aiuti la dirigenza dell'Inter a livello di programmazione. Non sapere chi sarà il proprietario del club a fine stagione non permette infatti a Marotta e Ausilio di progettare eventuali mosse sul mercato.