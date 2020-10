Inter, Vidal già diventato leader: è il talismano di Conte per il derby. GdS: “E non a caso…”

Il lungo corteggiamento ha prodotto il risultato sperato e adesso Antonio Conte non ha intenzione di privarsene. Arturo Vidal è stato il colpo di mercato voluto dal tecnico leccese che è pronto a confermare e rilanciare il cileno alla terza maglia da titolare consecutiva. Causa Coronavirus, l’Inter a centrocampo è contata e la presenza di Vidal diventa importante in chiave derby, dove potrebbe rivestire il ruolo di mezzala. Proprio quel ruolo che lo ha consacrato al grande pubblico alla Juve con Conte in panchina.

TALISMANO – “Per certi versi Vidal è un talismano di Antonio, anche se relegarlo a oggetto con poteri magici non rende bene l’idea di quanto sia fondamentale la sua presenza nel rettangolo di gioco. Per Conte, certo. Ma soprattutto per i compagni, che in lui vedono un leader da seguire nella lotta, nella voglia di non risparmiarsi mai pur di centrare il risultato. E i derby si vincono così, moltiplicando le energie fino allo stremo, per non avere rimpianti”, commenta La Gazzetta dello Sport.

LEADER – La Rosea definisce così l’arrivo di Vidal in nerazzurro: “Rumoroso, deciso, convinto. Un tornado che ha spazzato via vecchie paure, mettendo a disposizione esperienza, fisico e cultura della vittoria. Non si vincono otto campionati negli ultimi nove anni per caso”, il commento del quotidiano. L’Inter e Conte avrebbero voluto il cileno già a gennaio ma il ‘no’ di Messi, che lo reputava fondamentale per il Barça, ha rinviato la trattativa all’estate. Vidal ha spostato gli equilibri con il suo ingresso nel finale contro la Fiorentina e Conte lo ha confermato, da titolare, contro Benevento e Lazio. Il cileno è apparso meno arrembante rispetto al passato ma più equilibratore e i risultati si sono visti di fatto subito.

DERBY – Vidal è impegnato con la sua Nazionale ed è atteso in Italia mercoledì sera e ad Appiano giovedì, a due giorni dalla partita: “Conte lo aspetta con ansia: sabato sarà la prima vera battaglia sportiva della stagione e per nulla al mondo farebbe a meno del suo guerriero”, conferma La Gazzetta dello Sport che poi snocciola i numeri di Vidal. Il cileno ha perso una volta su 9 precedenti con il Milan e ha vinto 5 derby su 6 contro il Torino, perdendo solo l’ultimo. La sua presenza sabato non è in discussione ma sarà curioso capire quale ruolo possa affidargli Conte. Se in mediana con Brozovic in regia oppure da mezzala e incursore come ai tempi della Juve.