Vidal a zero, l’Inter spinge forte. Tonali mollato? Non proprio: ecco cosa sta succedendo

Questione di priorità. L’Inter balla in mezzo al campo. I nerazzurri, ormai da mesi, hanno raggiunto un accordo con Sandro Tonali ma non hanno mai concretizzato l’affare con il Brescia. E ora, paradossalmente, potrebbe non affondare più il colpo sul centrocampista azzurro.

Perché? Perché il caos che regna al Barcellona ha riaperto la strada che porta ad Arturo Vidal. E stavolta a costo zero.

“Qualcosa sta cambiando, è in evoluzione nelle strategie di Marotta e Ausilio con Antonio Conte che vuole una squadra con maggiore esperienza. Ecco perché nelle ultime ore si è spinto con forza sull’operazione Arturo Vidal: la dirigenza nerazzurra spera col tempo e con pazienza di riuscire a prenderlo a costo zero dal Barcellona accordandosi sullo stipendio del cileno. Lavori in corso, Conte lo vuole senza ombra di dubbio“, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

E Tonali?

“La dirigenza nerazzurra ha altre priorità prima di affondare il colpo per Tonali col Brescia, non lo esclude ma non accelera, ecco perché il Milan è stato rapido nell’entrare in scena con una proposta allettante. Dopo averlo bloccato per mesi, i nerazzurri hanno rallentato proprio nel momento decisivo”, spiega Romano.

L’Inter continua ad avere il coltello dalla parte del manico per Tonali ma non è più sicura di affondare il colpo. E il Milan prova l’inserimento.