Pedullà: “Inter, la situazione Tonali. Vidal più avanti. Esterno? In giornata contatto per…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, è intervenuto negli studi di Sportitalia e ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter: “La presenza di Bozzo a Milano significa che si può entrare nel vivo nell’affare Sandro Tonali: l’Inter è in vantaggio, ma deve concretizzarlo con le firme con il Brescia. E’ un’affare da 10 milioni di euro di prestito più 25 di riscatto, ma lo devi chiudere. Quello di Vidal sarà un nome affrontato più avanti se si libererà a zero. L’Inter farà poi l’esterno sinistro a prescindere da Kolarov, che può fare il centrale: piace Emerson, ma attenti a Fares. La Lazio ha già un accordo con l’esterno, ma non con la Spal perché il club emiliano non vuole contropartita. C’è stato in giornata anche un contatto tra la Spal e l’Inter, nei prossimi giorni i ferraresi incontreranno la Lazio.